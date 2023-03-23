iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду вновь прокомментировал свой уход из Манчестер Юнайтед

Португалец считает, что произошедший конфликт сделал его лучше.
Сегодня, 21:56
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Главный скандал сезона-2022/23 завершился тем, что Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Криштиану Роналду, который отправился покорять Саудовскую Аравию за 200 миллионов ерво в год.

Во время международной паузы на матчи квалификации ЧЕ-2024, 37-летний португалец, который попал в заявку своей сборной при новом тренере, рассказал о своем втором периоде в Англии.

"Иногда нужно пройти через некоторые вещи, чтобы увидеть, кто на моей стороне", — цитирует Роналду Manchester Evening News. "У меня нет проблем с тем, что у меня была плохая часть карьеры, но у меня также нет времени для сожалений. Жизнь продолжается, и, хорошо это или плохо, это было частью моего роста".

"Когда мы находимся на вершине горы, мы часто не можем видеть, что находится внизу. Теперь я более подготовлен и знаю, что было важно, потому что я никогда не проходил через это, как в последние несколько месяцев. Теперь я стал лучше".

Читай также: В гонку за приобретение Манчестер Юнайтед ворвался финский бизнесмен

Напомним, что сборная Португалии попала в группу J, в которой выступит со сборными Боснии и Герцеговины, Исландии, Люксембурга, Словакии и Лихтенштейна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду

Статьи по теме

У Криштиану снова отобрали гол - Канселу забил после рикошета от капитана У Криштиану снова отобрали гол - Канселу забил после рикошета от капитана
Роналду стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей за национальную команду Роналду стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей за национальную команду
В гонку за приобретение Манчестер Юнайтед ворвался финский бизнесмен В гонку за приобретение Манчестер Юнайтед ворвался финский бизнесмен
Манчестер Юнайтед намерен летом подписать вратаря Манчестер Юнайтед намерен летом подписать вратаря
Помочь журналистам

Видео

У Криштиану снова отобрали гол - Канселу забил после рикошета от капитана
У Криштиану снова отобрали гол - Канселу забил после рикошета от капитана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202423:33
Дуэли лучших в мире не будет: Англия потеряла игрока перед матчем с Украиной
Европа23:31
Тухель заменит Нагельсманна на посту тренера Баварии
Киберспорт23:23
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Евро-202423:15
Италия - Англия: видео голов матча
Европа23:04
Бавария уволила Нагельсманна - источники
Теннис22:53
Марта Костюк: результаты матчей
Евро-202422:52
У Криштиану снова отобрали гол - Канселу забил после рикошета от капитана
Европа22:45
Кейн побил рекорд по голам за сборную Англии
Европа22:32
Гризманн недоволен, что капитаном сборной Франции стал Мбаппе, а не он
Европа22:20
Роналду стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей за национальную команду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK