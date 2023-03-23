Роналду вновь прокомментировал свой уход из Манчестер Юнайтед

Главный скандал сезона-2022/23 завершился тем, что Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Криштиану Роналду, который отправился покорять Саудовскую Аравию за 200 миллионов ерво в год.

Во время международной паузы на матчи квалификации ЧЕ-2024, 37-летний португалец, который попал в заявку своей сборной при новом тренере, рассказал о своем втором периоде в Англии.

"Иногда нужно пройти через некоторые вещи, чтобы увидеть, кто на моей стороне", — цитирует Роналду Manchester Evening News. "У меня нет проблем с тем, что у меня была плохая часть карьеры, но у меня также нет времени для сожалений. Жизнь продолжается, и, хорошо это или плохо, это было частью моего роста".

"Когда мы находимся на вершине горы, мы часто не можем видеть, что находится внизу. Теперь я более подготовлен и знаю, что было важно, потому что я никогда не проходил через это, как в последние несколько месяцев. Теперь я стал лучше".

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Напомним, что сборная Португалии попала в группу J, в которой выступит со сборными Боснии и Герцеговины, Исландии, Люксембурга, Словакии и Лихтенштейна.