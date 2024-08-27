Судебное заседание по делу Бартона длилось всего 10 минут

В королевском суде Ливерпуля состоялись слушания касательно дела Джоуи Бартона, пишет Sky Sports.

Напомним, экс-игрока Манчестер Сити обвиняют в злонамеренных сообщениях о бывшей футболистке Эниоле Алуко. По ее словам, слова Бартона вынудили ее на некоторое время покинуть страну из-за травли.

Экс-игрок прибыл в суд и сразу сравнил Британию с банановыми республиками, которые наказывают своих граждан за инакомыслие.

В ходе заседания, которое продлилось всего 10 минут, Бартон вину не признал. Судья перенес слушания на 19 мая, а экс-футболиста отпустил под залог с условием, что тот не будет упоминать Алуко в соцсетях.

Ранее также сообщалось, что Арсенал завершил трансфер чемпиона Европы.

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