Скандальный экс-игрок Сити дерзко поздравил женщин
Джои Бартон уже давно зарекомендовал себя упертым сексистом.
Бывший игрок Манчестер Сити и сборной Англии Джои Бартон вызывающе поздравил женщин с праздником.
Напомним, что Бартон в последнее время все чаще попадает в заголовки новостей из-за своих сексистских постов.
В частности, игрок неоднократно критиковал женщин в футболе, как игроков, так и судей, и даже досталось EA FC 24 за рейтинги женских карточек.
И 8 марта Бартон не мог не отметить в своем стиле. Экс-футболист написал в Твиттере: "Счастливого международного женского дня. Оставьте футбол в покое".
Ранее также сообщалось, что футболистке Челси грозит судебное расследование.
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