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Скандальный экс-игрок Сити дерзко поздравил женщин

Джои Бартон уже давно зарекомендовал себя упертым сексистом.
Сегодня, 16:27
Джои Бартон / Getty Images
Джои Бартон / Getty Images

Бывший игрок Манчестер Сити и сборной Англии Джои Бартон вызывающе поздравил женщин с праздником.

Напомним, что Бартон в последнее время все чаще попадает в заголовки новостей из-за своих сексистских постов. 

В частности, игрок неоднократно критиковал женщин в футболе, как игроков, так и судей, и даже досталось EA FC 24 за рейтинги женских карточек.

И 8 марта Бартон не мог не отметить в своем стиле. Экс-футболист написал в Твиттере: "Счастливого международного женского дня. Оставьте футбол в покое".

Ранее также сообщалось, что футболистке Челси грозит судебное расследование.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джоуи Бартон

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