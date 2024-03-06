Звездную футболистку Челси обвиняют в оскорблениях на расовой почве

Сэм Керр попала в центр большого скандала, пишет Daily Mail.

ЗВездная австралийка обвиняется в оскорблениях на расовой почве с отягчающими обстоятельствами. Она нахамила констеблю, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел еще 30 января 2023 года, а объявления предъявлены 21 января. Констебль Лоувелл прибыл на вызов по поводу спора об оплате такси.

Пьяная Керр спорила с таксистом, а прибывшего представителя закона назвала "тупым белым констеблем", а потом ее вырвало прямо в такси.

Разбирательства будут проходить в течение четырех дней, начиная с 26 апреля. Футболистка Челси отрицает свою вину.

Ранее также сообщалось, что Карло Анчелотти грозит тюремный срок.

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