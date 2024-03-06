Тренеру Реала грозит тюремный срок

Прокуратура Испании выдвинула обвинения против Карло Анчелотти, пишет El Diario.

Наставника мадридского Реала обвиняют в финансовых махинациях. Вероятно, итальянец сокрыл от налоговой службы около миллиона евро.

Обвинение утверждает, что Анчелотти создал сложную схему, связанную с имиджевыми правами, чтобы не платить налоги в Испании.

Прокуратура требует для тренера 4 года и 9 месяцев тюремного заключения.

Ранее также сообщалось, что соперника Владислава Сиренко арестовали накануне боя.

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