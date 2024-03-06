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Арестовали до боя: Поединок Сиренко не состоялся из-за непредвиденных обстоятельств

Возвращение украинского боксера в ринг сорвалось и пока откладывается.
Сегодня, 12:18
Владислав Сиренко / instagram.com/vladsirenkoboxing
Владислав Сиренко / instagram.com/vladsirenkoboxing

Украинский представитель супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) в ночь на среду, 6 марта, должен был провести в Нэшвилле шестираундовый бой с Деоном Ронни Хейлом (5-17-1, 4 КО), но их встреча в ринге сорвалась.

Украинский боксер сообщил, что его возвращение после более чем двухлетнего перерыва не состоялось из-за того, что его соперника арестовали перед поединком.

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"Соперника арестовали до того, как он приехал на бой. Да, такого в моем опыте еще не было. Но бой сделаем. Чуть позже. Пока работаем над этим.

Очень много проблем было с этим боем. И все решалось в последний момент. Я до последнего не знал, буду боксировать или нет. Только в день боя в 14:00 я точно узнал, что поединок не состоится", - сказал Сиренко в комментарии vRINGe.

Напомним, что последний раз Сиренко выходил в ринг еще в декабре 2021 года, когда одолел техническим нокаутом другого украинца Андрея Руденко и защитил пояс WBC Asia.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Сиренко

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