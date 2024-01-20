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Сиренко оценил шансы Нганну в бою с Джошуа

Украинец объяснил, какую опасность несет победа камерунца.
Сегодня, 10:21
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко высказался о поединке бывшего чемпиона мира в его весе Энтони Джошуа против Фрэнсиса Нганну.

По словам боксера, камерунец может победить, но британец не должен этого допустить.

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"В хэвивейте шансы есть всегда. Тем более у такого сильно бьющего чувака, как Нганну. У такого всегда есть шанс апсетнуть. Мне как представителю бокса на это больно смотреть. 

Взять хотя бы тот же поединок между Флойдом Мейвезером и Конором МакГрегором. Как будто знаешь, что Флойд победит. Но все равно переживаешь. Ведь шанс есть всегда. Боишься даже представить себе победу МакГрегора над Мейвезером. Это было бы просто огромным ударом по боксу. 

Что-то вроде этого поединки Фьюри vs Нганну и Джошуа vs Нганну. Это ведь именно те бои, которые могут дискредитировать бокс. А это значит, что на плечи Джошуа падает дополнительный груз ответственности", - сказал Сиренко в интервью Национальной лиге профессионального бокса Украины.

Джошуа и Нганну 8 марта проведут поединок в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, Сиренко отказался боксировать с россиянином за солидный гонорар.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Владислав Сиренко фрэнсис нганну

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