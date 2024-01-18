"Я самый мощный панчер": Джошуа оставил дерзкое послание для Нганну

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о бое с Фрэнсисом Нганну.

Британец заявил, что покажет в ринге всю свою нокаутирующею мощь.

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"У парня руки длиннее, чем у меня. Он коренастый и большой, но люди недооценивают меня. Бойцы думают, что могу просто прийти и оказать давление на меня, потому что я ментально сломлен или еще что-то.

Несмотря на всю шумиху вокруг Нганну, ему все равно придется столкнуться с моими навыками. Он встретится с тем, кто умеет драться. Я сам мощный панчер. Я ломаю людей. Я сломал Валлину нос и глазницу. Хелениуса вывел из строя. Я разрушил карьеру Диллиана Уайта своим апперкотом. Это список можно продолжать. Ему придется иметь дело со мной. Вот почему наш бой интересен", - приводит слова Джошуа talkSPORT.

Джошуа и Нганну 8 марта проведут поединок в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, победитель боя Джошуа – Нганну встретится с победителем поединка Фьюри - Усик.

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