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Нельсон сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну

Эксперт верит в легкую победу одного из бойцов.
Сегодня, 14:33
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон высказался о поединке Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

По словам эксперта, британец должен одержать уверенную победу.

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"Энтони легко сделает свою работу. Все знают, чего ждать от Нганну. То же самое произошло с Энди Руисом и его быстрыми руками. Сперва вы видели маленького толстого мексиканца, которого никто не уважал. Но затем вы увидели, что он сделал с Джошуа, и подумали: "Черт побери". Но насколько активным был Руис после двух боев с Эй Джеем? Энди вошел в клуб "Да кому он нужен".

Мы знаем, что Нганну нельзя затолкать и задавить, ты должен показать свое лучшее выступление. Нельзя выходить так, как Фьюри, и делать ошибки, потому что Нганну тебя унизит. Джошуа знает, что Нганну - жесткий и сильный. Энтони нужно быть резким, использовать подвижность, быть в форме. Без этого Нганну его уронит", - приводит слова Нельсона Boxing Social.

Джошуа и Нганну 8 марта проведут поединок в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, победитель боя Джошуа – Нганну встретится с победителем поединка Фьюри - Усик.

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