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"Нулевая ценность": Леннокс Льюис назвал причину, почему Джошуа принял бой с Нганну

Легенда бокса не в восторге от поединка.
Сегодня, 13:10
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался о бое Фрэнсиса Нганну и Энтони Джошуа.

По словам легенды бокса, британец ничего не получит, кроме финансовой выгоды.

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"Этот бой добавляет нулевую ценность резюме Джошуа. Он должен победить в этом бою, и когда Энтони это сделает, то что он получит или изучит, победив человека, который проводит второй бой в супертяжелом весе? Если он проиграет, то это будет абсолютная катастрофа. То же самое касалось Фьюри, и поединок с Нганну почти стоил ему всего.

Конечно, это ради заработка, и в этом нет ничего плохого. Пойди и возьми свои деньги. Но просто знай, что порой, гоняясь за деньгами, ты можешь споткнуться", - написал Льюис в X.

Джошуа и Нганну 8 марта проведут поединок в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Леннокс Льюис оценил переход Нганну в бокс.

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