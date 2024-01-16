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"Так выглядит супертяжелый вес": Леннокс Льюис оценил переход Нганну в бокс

Британец похвалил камерунского бойца.
Сегодня, 14:32
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мнением о бойце ММА Фрэнсисе Нганну.

По словам легенды бокса, камерунец делает правильные шаги в карьере.

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"Бой Нганну против Тайсона Фьюри был зрелищем. Его поединок с Энтони Джошуа - это тоже зрелище. Снимаю шляпу перед Нганну за то, что он максимально использует свои возможности. Он все делает правильно. Просто так выглядит супертяжелый вес в 2024 году", - написал Льюис на своей странице в Х.

Джошуа и Нганну 8 марта проведут поединок в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Джошуа отреагировал на анонс боя с Нганну.

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