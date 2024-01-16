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"Я не думаю о поясах": Джошуа отреагировал на анонс боя с Нганну

Британец рассказал о своих целях в преддверии поединка со звездой UFC.
Сегодня, 11:00
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о бое с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну.

По словам британца, он сосредоточен на подготовке к поединку, чтобы стать победителем противостояния.

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"Каждый бой куда-то ведет. Сейчас мой разум, дух, душа, тело сконцентрированы на этом противостоянии. Я не думаю ни о каких титулах чемпиона мира. Моя главная цель - Фрэнсис и прохождение интенсивного тренировочного лагеря. Если я одержу победу над собой в зале, то и одержу победу во время поединка.

Я не буду говорить слушком много, но у моего соперника также две руки и две ноги, как и любого другого бойца. Просто у каждого разум другой. Каждый уникальный по своему. У него были похожие на меня соперники, у меня были похожие на него оппоненты. Каждый раз вам предстоит забрать чью-то душу, так что я с нетерпением жду этого вызова. Это будет взрывоопасно. Мой соперник умеет контратаковать и я люблю это делать. Мы оба можем боксировать и оба можем обмениваться ударами. Это будет хороший бой.

Спасибо моей команде, за то, что предоставили мне такую возможность. Я хочу показать, что являюсь лучшим супертяжеловесом Великобритании. Меня не очень волнует весь мир, а больше место, где живу. Я хочу, чтобы все знали, что я прославляю бокс в своей стране", - приводит слова Джошуа Boxing Social.

Джошуа и Нганну проведут бой 8-го марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравии.

Ранее сообщалось, что победитель боя Джошуа – Нганну встретится с победителем поединка Фьюри - Усик.

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