Победитель боя Джошуа – Нганну встретится с победителем поединка Фьюри - Усик

Победитель поединка между Энтони Джошуа и бойцом ММА Фрэнсисом Нганну может выйти на ринг с победителем боя за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Организатор обоих поединков Турки Аль аш-Шейх сообщил подробности переговоров.

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"Вы увидите, что результат этого боя, будет связан с результатом боя 17-го февраля. Это наша идея, над которой мы работаем", - заявил Турки Аль аш-Шейх во время пресс-конференции.

Джошуа и Нганну проведут бой восьмого марта на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Фьюри и Усик разделят ринг 17-го февраля на этой же арене.

Ранее сообщалось, что Чжилей проведет бой против Паркера.

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