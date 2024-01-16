Официально: Чжилей проведет бой против Паркера
Китаец и новозеландец выйдут в ринг в андеркарде боя Джошуа - Нганну.
Временный чемпион по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей проведет защиту своего титула в бою против Джозефа Паркера.
На пресс-конференции в Лондоне было объявлено о том, что поединок пройдет восьмого марта арене Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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В последних двух боях Чжилей встречался с британцем Джо Джойсом, которого досрочно победил в обоих поединках. В
Паркер в последнем бою сумел сотворить сенсацию, победив решением судей американца Деонтея Уайлдера.
Ранее была объявлена дата боя Джошуа - Нганну.
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