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Официально: Чжилей проведет бой против Паркера

Китаец и новозеландец выйдут в ринг в андеркарде боя Джошуа - Нганну.
Сегодня, 09:45
Джозеф Паркер и Чжан Чжилей
Джозеф Паркер и Чжан Чжилей

Временный чемпион по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей проведет защиту своего титула в бою против Джозефа Паркера.

На пресс-конференции в Лондоне было объявлено о том, что поединок пройдет восьмого марта арене Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. 

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В последних двух боях Чжилей встречался с британцем Джо Джойсом, которого досрочно победил в обоих поединках. В

Паркер в последнем бою сумел сотворить сенсацию, победив решением судей американца Деонтея Уайлдера.

Ранее была объявлена дата боя Джошуа - Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Чжан Чжилей

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