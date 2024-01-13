Корисный мотив: промоутер Джошуа признался, за кого будет болеть в бою Усик - Фьюри

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о бое Тайсона Фьюри в бою против Александра Усика.

По слова специалиста, он любит украинца, но будет поддерживать британца, чтобы затем Джошуа вышел в с ним в ринг.

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"Представьте, что если Джошуа нокаутирует Нганну, а Фьюри победит Усика, то бой Эй Джея с Тайсоном будет прямо на блюдечке. Это самый самый большой бой в истории бокса. Поэтому я хочу, чтобы Фьюри победил. На самом деле я люблю Усика и очень сильно его уважаю, но ради Эй Джея я хочу, чтобы Тайсон победил в этом поединке.

Я хочу, чтобы Фьюри стал абсолютным чемпионом. А затем, если титул IBF станет вакантным, то, возможно, летом Джошуа подерется с Хрговичем. Я знаю, что у Усика и Фьюри сделка на два боя, но, давайте скажем честно, будет много давления с целью устроить поединок Джошуа - Фьюри", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Бетербиев сделал прогноз на бой Усик - Фьюри.

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