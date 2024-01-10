Усик нанял спарринг-партнера, который был в лагере Нганну перед боем с Фьюри

Южноафриканский боксер супертяжелого веса Руанн Виссер (13-2, 12 КО) является одним из спарринг-партнеров чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0, 14 КО).

Боксер помогает украинцу в подготовке к бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюром 34-0-1, 24 КО).

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"Кемп Усика в Испании", - написал Виссер, показав свою экипировку.

Отметим, что Виссер был спарринг-партнером Нганну во время его подготовки к бою с Фьюри.

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что российский боксер проведет поединок в андеркарде боя Фьюри - Усик.

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