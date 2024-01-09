"Я плакал": Усик назвал любимый бой Леннокса Льюиса
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) высказался о бывшем чемпионе Ленноксе Льюисе.
Украинский боксер признался, что его любимый бой с участием британца был против Майка Тайсона.
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"Я плакал после этого поединка. Думал, что Майк победит, но Леннокс – это…
Чему я могу научиться у Леннокса? Терпению", - сказал Усик в интервью Fight Hub TV.
Напомним, Льюис провел поединок против Майка Тайсона в июне 2002 года. Леннокс нокаутировал американца в 8-м раунде, защитив титулы WBC, IBF и IBO.
Ранее Леннокс Льюис оставил грозное послание для Фьюри перед боем с Усиком.
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