"Я плакал": Усик назвал любимый бой Леннокса Льюиса

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) высказался о бывшем чемпионе Ленноксе Льюисе.

Украинский боксер признался, что его любимый бой с участием британца был против Майка Тайсона.

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"Я плакал после этого поединка. Думал, что Майк победит, но Леннокс – это…

Чему я могу научиться у Леннокса? Терпению", - сказал Усик в интервью Fight Hub TV.

Напомним, Льюис провел поединок против Майка Тайсона в июне 2002 года. Леннокс нокаутировал американца в 8-м раунде, защитив титулы WBC, IBF и IBO.

Ранее Леннокс Льюис оставил грозное послание для Фьюри перед боем с Усиком.

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