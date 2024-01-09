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"Он ненавидит проигрывать": Леннокс Льюис оставил грозное послание для Фьюри перед боем с Усиком

Британец отметил характер украинского чемпиона.
Сегодня, 10:55
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис заявил, что Тайсон Фьюри должен быть осторожент в бою с Александром Усиком.

По словам британца, украинец очень мастерский боец, который никогда не проигрывал.

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"Я не думаю, что Тайсону нужно много двигаться. Это Усику необходимо много передвигаться, и он будет использовать ринг, сближаться и отходить. Это не будет легкий бой для Тайсона Фьюри. Не забывайте, что Усик - абсолютный чемпион, ему не нравится проигрывать, он не проигрывал. Поэтому с ним никогда нельзя расслабляться. Ты всегда должен говорить: "Этот парень умеет выживать, он победитель, он ненавидит проигрывать.

Я думаю, что у них будет один бой, а не трилогия. Но, возможно, нас удивят. Ты никогда не знаешь наверняка", - сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на бой украинца и британца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Леннокс Льюис

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