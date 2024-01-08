Усик - Фьюри: стартовала продажа билетов, самый дешевый - 713 грн
Абсолютный чемпион определится 17 февраля в Саудовской Аравии.
Украинский боксер Александр Усик проведет поединок с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
В понедельник, 8 января, началась частичная продажа билетов.
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Самый дешевый из которых 70 риал, категория G5 (примерно 713 грн), самый дорогой на данный момент билет категории Diamond стоит 1 500 риал (15 291 грн).
Стоимость билетов на бой Усик - Фьюри:
- Diamond – 1500 SAR / 15 291 гривна
- Platinum – 1000 SAR / 10 194 гривны
- Gold – 500 SAR / 5097 гривен
- G1 – 200 SAR / 2038 гривен
- G2 – 175 SAR / 1784 гривен
- G4 – 100 SAR / 1019 гривен
- G5 – 70 SAR / 713 гривен
Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Джефф Мейвезер назвал фаворита боя Усик - Фьюри .
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