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Усик - Фьюри: стартовала продажа билетов, самый дешевый - 713 грн

Абсолютный чемпион определится 17 февраля в Саудовской Аравии.
Сегодня, 18:31
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Украинский боксер Александр Усик проведет поединок с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

В понедельник, 8 января, началась частичная продажа билетов.

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Самый дешевый из которых 70 риал, категория G5 (примерно 713 грн), самый дорогой на данный момент билет категории Diamond стоит 1 500 риал (15 291 грн).

Стоимость билетов на бой Усик - Фьюри:

  • Diamond – 1500 SAR / 15 291 гривна
  • Platinum – 1000 SAR / 10 194 гривны
  • Gold – 500 SAR / 5097 гривен
  • G1 – 200 SAR / 2038 гривен
  • G2 – 175 SAR / 1784 гривен
  • G4 – 100 SAR / 1019 гривен
  • G5 – 70 SAR / 713 гривен

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Джефф Мейвезер назвал фаворита боя Усик - Фьюри .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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