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Джефф Мейвезер назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Специалист оценил состояние "Цыганского короля" после поединка с Нганну.
Сегодня, 11:35
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Популярный тренер Джефф Мейвезер поделился мнением о предстоящем мегафайте за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, британец остается для него фаворитом, несмотря на слабое выступление в бою против Фрэнсиса Нганну.

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"Фьюри победит Усика. Да, я по-прежнему склоняюсь к его победе над Усиком. Александр - крузер, который просто раздулся. Фьюри все равно знает, как его побить. 

Возможно, Фьюри был в плохой форме, когда дрался с Нганну. Я не знаю, но Фрэнсис заставил его выглядеть чертовски плохо и навредил его положению", - сказал Мейвезер на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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