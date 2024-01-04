Джефф Мейвезер назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Популярный тренер Джефф Мейвезер поделился мнением о предстоящем мегафайте за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, британец остается для него фаворитом, несмотря на слабое выступление в бою против Фрэнсиса Нганну.

Читай также: "Ты никчемный кусок дерьма": Фьюри в очередной раз обратился к Усику

"Фьюри победит Усика. Да, я по-прежнему склоняюсь к его победе над Усиком. Александр - крузер, который просто раздулся. Фьюри все равно знает, как его побить.

Возможно, Фьюри был в плохой форме, когда дрался с Нганну. Я не знаю, но Фрэнсис заставил его выглядеть чертовски плохо и навредил его положению", - сказал Мейвезер на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!