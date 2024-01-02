"Ты никчемный кусок дерьма": Фьюри в очередной раз обратился к Усику
"Цыганский король" показал свою подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона.
Британский боксер Тайсон Фьюри продемонстрировал видео своей подготовки к бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Александра Усика.
Также "цыганский король" в своем традиционно провокативном стиле обратился к своему украинскому противнику.
"Еще один день бегу в б******х горах.
Усик, ты никчемный кусок дерьма", - заявил Фьюри.
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