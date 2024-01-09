"Кролик и жираф": Леннокс Льюис забавно высказался о бое Усик - Фьюри

Легенда бокса рассказал о своих наблюдениях за звездными боксерами.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мнением по поводу предстоящего поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Легендарный британец считает, что в ринге сойдутся жираф и кролик, а не Давид и Голиаф.

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"Никакого неуважения, поскольку у всех есть зверь внутри. И Усик напоминает мне кролика, потому что он очень хорошо двигается, и никто не может его поймать. Затем я смотрю на Тайсона Фьюри, и он словно жираф.

Я вижу в них двух животных, которые дерутся друг с другом, но кто же победит? Будет это кролик или жираф?" - сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на бой украинца и британца.

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