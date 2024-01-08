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"Это битва и момент в истории, которого ждал мир": Баффер – о бое Усик - Фьюри

Легендарный анонсер высказался о продаже билетов на поединок.
Вчера, 23:15
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. 

Американский ринг-анонсер Майкл Баффер высказался о историческом команде.

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"Это битва и момент в истории, которого ждал мир.

Наконец-то битва за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. 17 февраля 2024 года", - написал Баффер в X.

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на бой Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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