"Это битва и момент в истории, которого ждал мир": Баффер – о бое Усик - Фьюри
Легендарный анонсер высказался о продаже билетов на поединок.
Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
Американский ринг-анонсер Майкл Баффер высказался о историческом команде.
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"Это битва и момент в истории, которого ждал мир.
Наконец-то битва за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. 17 февраля 2024 года", - написал Баффер в X.
Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на бой Усик - Фьюри.
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