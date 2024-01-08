Усик показал мощное упражнение с гирями

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к поединку с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Украинец в социальных сетях опубликовал видео со своего тренировочного зала.

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Усик продемонстрировал свою мощь, выполняя упражнение с гирями.

Летай, как бабочка, поднимайся, как зверь!

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на исторический поединок.

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