Российский боксер проведет поединок в андеркарде боя Фьюри - Усик

Бывший объединенный чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев выйдет в ринг в андеркарде поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Как сообщает известный инсайдер и журналист ESPN Майк Коппинджер, российский боксер выйдет в ринг с непобежденным шведом Робином Сафаром.

"Сергей Ковалев вернется 17-го февраля в Эр-Рияде в андеркарде боя Фьюри - Усик, сообщают источники ESPN. Ковалев встретиться с непобежденным Робином Сафаром в тяжелом весе.

40-летний Ковалев будет драться впервые с мая 2022 года и во второй раз после того, как был жестко нокаутирован Канело", - написал Коппинджер.

