"Он должен исправить ошибки": Баколе сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе поделился мнением о бое за звание абсолютного чемпиона мира в его дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Спарринг-партнер боксеров считает, что у них равные шансы на успех, так что он предсказывает ничью.

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"Кто победит? Это очень сложный вопрос. Здесь 50 на 50. По очкам я могу представить победу Усика. А если будет нокаут, то, возможно, я кого-то удивлю, но выберу "Цыганского короля". Дело в том, что ему нужно исправить свои ошибки. Люди судят его по бою с Нганну. Представьте, если Фьюри остановит Усика, то они скажут, что поединок с Нганну был маленькой ошибкой, что он несерьезно к нему отнесся.

Очень трудно сказать, потому что Усик - боец мирового класса, у него подвижность элитного уровня. Для себя я выберу ничью", - приводит слова Баколе Boxing Social.

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее легендарный Леннокс Льюис забавно высказался о бое Усик - Фьюри.

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