Бетербиев сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Боксер объяснил от чего будет зависеть судьбу абсолютного чемпионства.

Обладатель титулов WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявл, что Тайсон Фьюри сможет победить Александра Усика.

По словам боксера, фаворитом поединка является британец, но победит тот, кто будет лучше готов.

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"Вы знаете Усика, он очень хорошо делает свою работу. Что я могу сказать? Он молодец.

Когда Усик дрался с Джошуа, я говорил, что думаю, что победит Энтони. Я склонялся в сторону Джошуа, потому что он настоящий супертяжеловес. Он не крузер.

Между Усиком и Фьюри есть большая разница. Я скажу, что победит тот, кто лучше подготовится к бою. Сейчас я тоже считаю, что победит Тайсон Фьюри. Но победу одержит тот, кто будет лучше готов", - сказал Бетербиев в интервью Sky Sports.

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее легендарный Леннокс Льюис забавно высказался о бое Усик - Фьюри.

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