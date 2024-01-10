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Бетербиев назвал причину поражения Усику на Олимпиаде

Россиянин рассказал о еще одном поединке с украинцем.
Сегодня, 17:20
Артур Бетербиев и Александр Усик / Getty Images
Артур Бетербиев и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев поделился воспоминанием о бое с Александром Усиком на Олимпийских играх в Лондоне.

Российский боксер рассказал, что проиграл украинцу, ведь выступал не в своем весе.

"В то время я весил всего 83 килограмма. Я никогда не весил 90 кг в бою. У нас с Усиком был еще один поединок в любителях. Этот бой состоялся в России. Я дрался с ним в весе 81 кг и победил его в первый день соревнований", - сказал Бетербиев сайту Sky Sports.

Напомним, на Олимпиаде 2012 года в четвертьфинале Усик победил Бетербиева со счетом 17:13.

Ранее сообщалось, что российский боксер проведет поединок в андеркарде боя Фьюри - Усик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Артур Бетербиев

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