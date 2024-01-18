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Сиренко отказался боксировать с россиянином за солидный гонорар

Украинец не собирается выходить в ринг против представителей страны-агрессора.
Сегодня, 08:50
Владислав Сиренко / vladsirenkoboxing
Владислав Сиренко / vladsirenkoboxing

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) заявил, что ему предлагали бой с российским боксером.

По словам спортсмена, он мог получить 200 тысяч долларов, но не стал принимать поединок.

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"Я так понял, что сотрудничество спортсмена и менеджера всегда начинается с этакого "прощупывания".

Первое предложение – это было сражение с Сергеем Кузьминым за 200 тысяч долларов. Но я ответил, что с россиянами не буду боксировать ни за какие деньги и не хочу давать им возможность зарабатывать. А еще я понимаю, что это вряд ли будет похоже на бокс. Будет очень тяжело сдерживать себя психологически", - рассказал Сиренко в интервью Національній лізі професійного боксу України.

Свой последний бой украинец провел в декабре 2021 года. Тогда он победил соотечественника Андрея Руденко.

Ранее Ломаченко подтвердил проведение боя с Камбососом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Сиренко

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