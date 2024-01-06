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Беринчик начал тренировочный лагерь к бою за чемпионский титул

Украинец близок к титульному поединку.
Вчера, 22:52
Денис Беринчик / instagram.com/berinchyk
Денис Беринчик / instagram.com/berinchyk

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (18-0, 9 КО) вскоре проведет свой следующий бой.

35-летний украинский легковес начал тренировочный лагерь. 

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Следующим соперником Дениса Беринчика может стать чемпион WBO во втором полулегком весе мексиканец Эмануэль Наваррете (38-1-1, 31 КО). На кону будет стоять вакантный пояс WBO, который освободил Дэвин Хейни. 

Свой последний бой украинец провел в августе прошлого года, победив шведа Энтони Игита.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик

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