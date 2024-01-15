Ломаченко подтвердил проведение боя с Камбососом

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко выйдет на ринг с бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом.

Спортсмен с украинским паспортом опубликовал пост в Instagram, в котором высказался о бое с австралийцем.

"С Богом. Мир всем", - написал Ломаченко.

Василий добавил постер к бою, на котором указана дата 12 мая. Поединок пройдет на родине Камбососа – Австралии. На кону будет вакантный титул IBF.

Отметим, что Instagram Ломаченко не доступен на территории Украины.

Ранее Редкач указал на главную ошибку в карьере Василия.

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