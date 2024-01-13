Редкач указал на главную ошибку в карьере Ломаченко

Скандальный украинский боксер Иван Редкач высказался о карьере Василия Ломаченко.

По словам спорстменка, его соотечественник совершил большую ошибку, когда не перешел в профессионалы после победы на Олимпиаде 2008 года.

Читай также: Обидчик Ломаченко бросил вызов Кроуфорду

"Мои последние любительские соревнования в Мариуполе. Мое мнение: если бы Вася ушел в профи в 2009 году, он бы стал абсолютным чемпионом. Здесь, как говорится, к гадалке не ходи, но его амбиции подвели, и он стал двукратным чемпионом Олимпиады.

Он побежал в любителях всех одной рукой. С*ка, одной рукой это мог только он делать! Но он не стал абсолютным чемпионом, а так не бывает, что все и сразу. Такой закон жизни.

В 2009-2013 годах никто не знал Дэвиса, Гарсию, Лопеса, Хэйни, был на слуху один Вася. Время Васи прошло уже и пик формы тоже. Я бы хотел ошибаться, но вы все сами видите: Вася стал трамплином для молодых бойцов из Америки. Почему из Америки? Да потому что весь профи-бокс здесь, в США", - написал Редкач.

Ранее Арум уточнил, когда состоится поединок Ломаченко - Камбосос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!