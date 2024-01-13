iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Редкач указал на главную ошибку в карьере Ломаченко

Иван показал фото с любительского турнира в Мариуполе.
Сегодня, 13:15
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Скандальный украинский боксер Иван Редкач высказался о карьере Василия Ломаченко.

По словам спорстменка, его соотечественник совершил большую ошибку, когда не перешел в профессионалы после победы на Олимпиаде 2008 года.

Читай также: Обидчик Ломаченко бросил вызов Кроуфорду

"Мои последние любительские соревнования в Мариуполе. Мое мнение: если бы Вася ушел в профи в 2009 году, он бы стал абсолютным чемпионом. Здесь, как говорится, к гадалке не ходи, но его амбиции подвели, и он стал двукратным чемпионом Олимпиады.

Он побежал в любителях всех одной рукой. С*ка, одной рукой это мог только он делать! Но он не стал абсолютным чемпионом, а так не бывает, что все и сразу. Такой закон жизни.

В 2009-2013 годах никто не знал Дэвиса, Гарсию, Лопеса, Хэйни, был на слуху один Вася. Время Васи прошло уже и пик формы тоже. Я бы хотел ошибаться, но вы все сами видите: Вася стал трамплином для молодых бойцов из Америки. Почему из Америки? Да потому что весь профи-бокс здесь, в США", - написал Редкач.

Ранее Арум уточнил, когда состоится поединок Ломаченко - Камбосос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Иван Редкач

Статьи по теме

Редкач: Фьюри гнобит Усика ради продажи билетов, а Саша по-серьезному обижается Редкач: Фьюри гнобит Усика ради продажи билетов, а Саша по-серьезному обижается
"Танкист заднеприводной пехоты": Редкач сделал нелепый выпад в адрес Усика "Танкист заднеприводной пехоты": Редкач сделал нелепый выпад в адрес Усика
Одиозный украинский боксер проведет бой с чемпионом мира в четырех весовых категориях Одиозный украинский боксер проведет бой с чемпионом мира в четырех весовых категориях
Редкач - о словах Фьюри к Усику: Тайсон, он не понимает тебя, смотрит как баран Редкач - о словах Фьюри к Усику: Тайсон, он не понимает тебя, смотрит как баран
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа15:02
Моуринью: Я идеальный пример профессионализма
Европа14:54
Челси отдал одноклубника Мудрика в аренду
Европа14:36
Пропустил четыре прошлые игры: Цыганков в заявке Жироны на матч Ла Лиги
Формула 114:17
Штайнер впервые прокомментировал уход из Хаас
Другие страны14:15
Окунул с головой: Экс-звезда Челси и Атлетико устроил шоу с экскаватором и другом
Европа13:39
Сроки восстановления сместились: Гвардиола сообщил, когда Холанд вернется
Европа13:37
Челси может быть вынужден подписать нападающего
Бокс13:15
Редкач указал на главную ошибку в карьере Ломаченко
Европа12:55
Сульшер может вернуться к работе впервые после увольнения из МЮ
НБА12:50
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Йокич и Рид возглавили рейтинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK