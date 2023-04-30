iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Танкист заднеприводной пехоты": Редкач сделал нелепый выпад в адрес Усика

Скандальный боксер отметился неадекватным комментарием после встречи украинского чемпиона с воинами ВСУ.
Сегодня, 10:58
Усик встретился с украинскими военными / lomus_official
Усик встретился с украинскими военными / lomus_official

Скандальный боксер Иван Редкач попытался высмеять обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика после его встречи с украинскими военными.

Недавно чемпион посетил расположение защитников Украины, где в частности прошел обряд посвящения в танкисты.

Читай также: Усик встретился с украинскими военными

На это Редкач в своем язвительном стиле отреагировал очередным неадекватным комментарием.

"Усика ударили снарядом по ж*пе. Своеобразное посвящение в ряды танкистов. Страшно подумать, что достаточно пройти такое посвящение, и ты танкист королевской заднеприводной пехоты", - написал Редкач в своем Telegram-канале.

Ранее Александр Усик поделился мнением по поводу сроков окончания войны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Иван Редкач

Статьи по теме

Красюк рассказал, где может состояться поединок Усик - Дюбуа Красюк рассказал, где может состояться поединок Усик - Дюбуа
"Храбрый, но не элитного уровня": Промоутер Усика охарактеризовал ближайшего соперника "Храбрый, но не элитного уровня": Промоутер Усика охарактеризовал ближайшего соперника
Промоутер Усика предостерег Фьюри от самой большой ошибки в карьере Промоутер Усика предостерег Фьюри от самой большой ошибки в карьере
Питер Фьюри: Усик - опасный противник, он заслуживает быть там, где он находится Питер Фьюри: Усик - опасный противник, он заслуживает быть там, где он находится
Помочь журналистам

Видео

Рома - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Рома - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель и Селби сыграют в финале
просмотров

Последние новости

Европа15:38
Интер в самой концовке вырвал победу у Лацио
Европа15:35
"Чувствую себя дерьмово" Судья извинился перед Боруссией за ошибку, которая может стоить ей титула
НБА15:17
Кливленд не станет увольнять тренера после неудачного плей-офф
Другие страны14:59
Украинец Костышин отличился победным голом в матче за американский Эль-Пасо
Олимпийские виды14:57
Международная федерация каное разрешила вернуться россиянам и белоруссам к турнирам
НБА14:57
Плей-офф НБА: стартовал второй раунд, в первом остался один матч
Европа14:53
Де Дзерби: Брайтон заслуживает сыграть в еврокубках
Другие14:27
Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуска представителей стран-агрессоров
Теннис14:23
Элина Свитолина встретится с Папамихаил в основной сетке турнира в Сен-Мало
Европа14:19
"Вам нужно создавать взаимоотношения": Клопп дал совет Челси на фоне их плохого сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK