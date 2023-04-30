"Танкист заднеприводной пехоты": Редкач сделал нелепый выпад в адрес Усика

Скандальный боксер отметился неадекватным комментарием после встречи украинского чемпиона с воинами ВСУ.

Скандальный боксер Иван Редкач попытался высмеять обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика после его встречи с украинскими военными.

Недавно чемпион посетил расположение защитников Украины, где в частности прошел обряд посвящения в танкисты.

Читай также: Усик встретился с украинскими военными

На это Редкач в своем язвительном стиле отреагировал очередным неадекватным комментарием.

"Усика ударили снарядом по ж*пе. Своеобразное посвящение в ряды танкистов. Страшно подумать, что достаточно пройти такое посвящение, и ты танкист королевской заднеприводной пехоты", - написал Редкач в своем Telegram-канале.

Ранее Александр Усик поделился мнением по поводу сроков окончания войны.