Усик поделился мнением по поводу сроков окончания войны

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поделился мнением о том, когда закончится война.

По словам украинского спортсмена, каждый гражданин страны хочет, чтобы боевые действия закончились как можно скорее. Усик добавил, что думает, что война закончится летом текущего года.

"Скорее бы, но я думаю, что к концу лета должна закончиться. Смотря, что происходит, какие переговоры идут в мире, и все такое.

Хочется, чтобы она завтра – бах, взяла и закончилась. Но это мечта и желание каждого украинца и тех людей, которые нас поддерживают, за нас переживают. Хочется, чтобы мы летом были в Ялте", - рассказал Усик в интервью Володимир КОБЕЛЬКОВ / "Київський торт".

Ранее сообщалось, что украинский боксер отказался боксировать с представителем Беларуси.