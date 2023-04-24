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Украинец Постол отказался боксировать с представителем Беларуси

Спортсмен из Украины занял достойную и правильную позицию.
Сегодня, 12:05
Виктор Постол / instagram.com/icemanpostol
Виктор Постол / instagram.com/icemanpostol

Бывший чемпион мира Виктор Постол не стал проводить поединок с представителем Беларуси. Украинский боксер сообщил о том, что ему предлагали провести бой с представителем страны-агрессора, но он не стал принимать такое условие. 

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По словам Постола, он не будет боксировать с белорусами и россиянами.

"Боксировать хотел бы против американца. Мне предлагали бой против белоруса, но я сразу отказался. Мы не будем боксировать с россиянами и белорусами. Хочу отбоксировать в США с топовым соперником. Я поддерживаю спортивную форму и жду боя. Надеюсь, что он будет в этом году. Возможно, это произойдет в нынешнем году. Думаю, это случится в конце лета", - рассказал Постол в интервью Укринформ. 

Напомним, свой последний бой Постол провел в феврале 2022-го года, когда досрочно проиграл Гари Расселу.


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