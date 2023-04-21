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"Я лучше": Хэйни объяснил, за счет чего одолеет Ломаченко

Абсолютный чемпион рассказал, в чем превосходит соперника.
Сегодня, 16:59
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни отреагировал на слова своего ближайшего соперника Василия Ломаченко, который назвал его тяжеловесом после их первой битвы взглядов.

По словам американца, его габариты не станут определяющим фактором в предстоящем поединке, а он одолеет оппонента, только потому что лучше и умнее.

"Слава богу, я никогда раньше не проваливал взвешивание. Я не планирую когда-либо это делать в своей карьере. Так что они могут говорить, какой я большой, но в день взвешивания я всегда показываю себя профессионалом и делаю вес. Джервонта Дэвис проваливал взвешивание. Поэтому он может рассуждать о весе, но не ему об этом говорить.

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Ломаченко дрался с более крупными и высокими бойцами вроде Люка Кэмпбелла и Масайоши Накатани. У этих парней был такой же размах рук, как у меня, они были даже выше. Так что я ничего не хочу слышать по поводу преимущества в габаритах. Я побью его, потому что я лучше как боец, я умнее, и сейчас мое время", - сказал Хэйни в комментарии Fight Hub TV.

Бой Хэйни - Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Отметим, также Девин Хэйни прокомментировал слова Василия Ломаченко о его непобежденности.

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