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"Он бредит": Хэйни - о словах Ломаченко про его непобежденость

Американец напомнил спортсмену из Украины его поражение Теофимо Лопесу.
Сегодня, 12:54
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион в легком весе Девин Хэйни жескто высказался о том, что его будущий соперник Василий Ломаченко считает себя непобежденным.

По словам американца, ему все равно на слова спортсмена с украинским паспортом.

"Он бредит. Это гребаный бред. Он проиграл не один раз, а дважды. Теофимо чисто его победил. Да, бой с Салидо был близким, но Лопес чисто его побил. Мне плевать, что он говорит. Ломаченко может говорить о травмах, обо всем, что он, черт побери, хочет сказать. Конечно, он включился в концовке боя, но травма у него якобы была на протяжении всех 12 раундов".

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"Ломаченко вышел на ринг и дрался испуганным. Он проиграл Тео. Так что я не хочу слушать это д*рьмо. Ломаченко сказал, что у него нет поражений? Он дважды проиграл и еще раз проиграет 20 мая", - сказал Хэйни в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Отметим, что на профессиональном ринге Ломаченко проигрывал Орландо Салидо и Теофимо Лопесу.

Напомним, бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.


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