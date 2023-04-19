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Лопес сделал прогноз на бой Хэйни-Ломаченко

Экс-оппонент боксера с украинским паспортом считает, что победит именно Василий.
Сегодня, 10:27
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Экс-оппонент Василия Ломаченко Теофимо Лопес сделал прогноз на поединок боксера с украинским паспортом против австралийца Дэвина Хейни.

По словам Лопеса, он не думает, что у Хэйни хватит сил и приемов, чтобы атаковать на протяжении всего боя, поэтому победит Ломаченко.

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"Думаю, что Ломаченко победит в этом поединке. Это из-за интеллекта его ударов и того, что он делает. Он утомляет. Даже несмотря на то, что Девин имеет соответствующую подготовку. Против Ломы нельзя все время защищаться. Нужно атаковать всеми средствами, а я не думаю, что Девин на это способен.

Разница в габаритах не имеет значения. Лома боролся против более крупных боксеров. Подумайте - двукратный олимпийский призер, имеет более 400 любительских поединков, чемпион трех дивизионов в профессионалах. Он боролся против высоких и маленьких, против любых. Даже при том, что у Девина хороший джеб - он слишком напуган, чтобы сделать это", - сказал Лопес.

Напомним, поединок Хэйни-Ломаченко состоится уже в ночь с 19 на 20 мая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Дэвин Хэйни

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