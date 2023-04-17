Арум назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни

Авторитетный промоутер уверен, что титульный поединок будет очень зрелищным.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от боя между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По словам функционера, американский боксер фаворит на победу, однако спортсмен с украинским паспортом окажет достойное сопротивление.

"Посмотрим, кто победит. Мне кажется, что это будет очень сложный бой. Я думаю, что Хэйни - фаворит, но, как по мне, это бой с равными шансами".

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"Я просто не могу его дождаться. Я считаю, что это будет один из лучших поединков в истории легкого веса", - сказал Арум в интервью Little Giant Boxing.

Напомним, бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что американский спортсмен дал оценку Ломаченко.