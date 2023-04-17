iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Арум назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни

Авторитетный промоутер уверен, что титульный поединок будет очень зрелищным.
Сегодня, 10:35
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от боя между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По словам функционера, американский боксер фаворит на победу, однако спортсмен с украинским паспортом окажет достойное сопротивление.

"Посмотрим, кто победит. Мне кажется, что это будет очень сложный бой. Я думаю, что Хэйни - фаворит, но, как по мне, это бой с равными шансами".

Читай также: "Слишком стар, слишком мал": Стивенсон не видит шансов для Ломаченко в бою с Хэйни

"Я просто не могу его дождаться. Я считаю, что это будет один из лучших поединков в истории легкого веса", - сказал Арум в интервью Little Giant Boxing.

Напомним, бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что американский спортсмен дал оценку Ломаченко.


Статьи по теме

Милан может летом усилиться одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции Милан может летом усилиться одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции
Дос Аньос готов вернуться в легкий вес ради боя с Макгрегором и Махачевым Дос Аньос готов вернуться в легкий вес ради боя с Макгрегором и Махачевым
Хавбек Барселоны может пропустить около месяца из-за травмы Хавбек Барселоны может пропустить около месяца из-за травмы
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
Помочь журналистам

Видео

Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель в упорной борьбе обыграл Уолдена
просмотров

Последние новости

Европа11:20
Милан может летом усилиться одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции
ММА10:51
Дос Аньос готов вернуться в легкий вес ради боя с Макгрегором и Махачевым
Бокс10:35
Арум назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни
Европа10:22
Хавбек Барселоны может пропустить около месяца из-за травмы
Теннис10:15
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
Европа09:54
Челси начал переговоры с экс-тренером Баварии
НБА09:45
Плей-офф НБА: сенсации и победы в первом раунде
Бокс09:33
Стали известны потенциальные соперники Хэйни после боя с Ломаченко
Европа09:23
Рой Кин: Сезон Арсенала будет кошмарным в случае второго места
Европа09:11
Лидер Вест Хэма взбудоражил фанатов Арсенала, взявши автограф у Эдегора
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK