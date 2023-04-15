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"Слишком стар, слишком мал": Стивенсон не видит шансов для Ломаченко в бою с Хэйни

Американский боксер уверен в легкой победе абсолютного чемпиона.
Вчера, 22:42
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Бывший чемпион в двух весовых категориях Шакур Стивенсон, поднявшийся в легкий вес, поделился мнением о поединке между абсолютным чемпионом дивизиона Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По словам американца, его соотечественник должен одержать уверенную победу, поскольку боксер с украинским паспортом уже не выглядит так, как раньше.

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"Ломаченко слишком стар, слишком мал. Мне не понравилось, как он выглядел в последнем поединке против Джемейна Ортиса.

Видел Ломаченко недавно в зале. Он реально выглядит мелким. Словно полулегковес. На легковеса вообще не похож.

И я подумал, что Дэвин слишком высокий, слишком длинный для него. Дэвин его перебоксирует и выкурит", - сказал Стивенсон в комментарии DAZN Boxing.

Напомним, бой Хэйни и Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее Хэйни назвал причину, почему согласился на бой с Ломаченко.

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