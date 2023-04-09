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Стивенсон бросил вызов Хэйни, не принимая в расчет Ломаченко

Новоиспеченный претендент на титул WBC хочет получить поединок с абсолютным чемпионом.
Сегодня, 12:28
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Обязательный претендент на пояс WBC в легкой весовой категории Шакур Стивенсон после победы над Шуичиро Йошино бросил вызов абсолютному чемпиону дивизиона Девину Хэйни, которому еще предстоит провести бой против Василия Ломаченко.

Американский боец ранее уже заявлял, что не сомневается в том, что его соотечественник легко одолеет боксера с украинским паспортом, а после он хотел бы получить поединок именно с ним. При этом Стивенсон уверен в своем успехе в противостоянии с бесспорным чемпионом.

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"Скажите ему, чтобы он принял вызов. Я ждал этого долгое время. Клянусь Богом. Я и Девин были в ринге друг с другом на протяжении многих лет. Я всегда получал лучшее от Девина.

Я думаю, что это будет легкая работа. Я уверен, что всех шокирую, когда устрою по-настоящему легкий бой. Все будут в шоке и говорить: "Черт, кем ты себя считаешь", - приводит слова Стивенсона The Ring.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Шакур Стивенсон - Шуичиро Йошино.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон девин хэйни

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