"Это даже нечестно": Стивенсон назвал однозначного фаворита боя Хэйни - Ломаченко

Бывший чемпион в двух весовых категориях Шакур Стивенсон, поднявшийся в легкий вес, поделился ожиданиями от предстоящего боя между абсолютным чемпионом дивизиона Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По словам американского боксера, его соотечественник обладает преимуществом и должен одержать безоговорочную победу.

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"Девин слишком большой. Не поймите меня неправильно, Ломаченко хороший боксер и может драться, но Хэйни выступает далеко не в своей весовой категории. Перед взвешиванием он наберет 135 фунтов, но в день боя будет весить 150 или 160. Ломаченко выйдет в ринг примерно 137 или 138 фунтов.

Так что это даже нечестно. Я думаю, что Хэйни может победить убийством. Хотя все же Девин не тот парень, который вырубает соперников. Он собирается перебоксировать Ломаченко", - приводит слова Стивенсона Boxing News 24.

Ранее Девин Хэйни также поделился мнением о Василии Ломаченко.