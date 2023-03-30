"Для него все будет еще хуже": Хэйни оставил предупреждение для Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни поделился мнением о поединке с Василием Ломаченко.

По словам американского боксера, он уже стал зрелым спортсменом, а значит украинцу будет сложнее против него.

"С каждым тренировочным лагерем я становлюсь все сильнее и сильнее. Мое тело созревает, я становлюсь больше, сильнее и старше. В конечном итоге улучшается мое мастерство".

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"Я давно говорил, что Ломаченко нужно поскорее подраться со мной, ведь для него все будет становиться только хуже. И теперь он бьется со мной в 2023 году. Посмотрим, как все сложится. Наконец-то мир все увидит. Не знаю, что бы я с ним сделал, но теперь для него все будет еще хуже", - цитирует Хэйни Bad Left Hook.

Ранее сообщалось, что боксеры официально договорились о дате и месте проведения боя.