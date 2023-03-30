iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Для него все будет еще хуже": Хэйни оставил предупреждение для Ломаченко

Американец жаждет скорее провести бой с украинцем.
Сегодня, 11:58
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни поделился мнением о поединке с Василием Ломаченко.

По словам американского боксера, он уже стал зрелым спортсменом, а значит украинцу будет сложнее против него.

"С каждым тренировочным лагерем я становлюсь все сильнее и сильнее. Мое тело созревает, я становлюсь больше, сильнее и старше. В конечном итоге улучшается мое мастерство".

Читай также: "Я вызывал его, когда он казался непобедимым": Хэйни - о бое с Ломаченко

"Я давно говорил, что Ломаченко нужно поскорее подраться со мной, ведь для него все будет становиться только хуже. И теперь он бьется со мной в 2023 году. Посмотрим, как все сложится. Наконец-то мир все увидит. Не знаю, что бы я с ним сделал, но теперь для него все будет еще хуже", - цитирует Хэйни Bad Left Hook.

Ранее сообщалось, что боксеры официально договорились о дате и месте проведения боя.


Статьи по теме

Месси продлит контракт с ПСЖ еще на год Месси продлит контракт с ПСЖ еще на год
Ломаченко - Хэйни: онлайн-трансляция пресс-конференции Ломаченко - Хэйни: онлайн-трансляция пресс-конференции
FIA запретила механикам залезать на пит-уолл FIA запретила механикам залезать на пит-уолл
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: красочные постер-данки Адетокумбо и Дорта возглавили рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: красочные постер-данки Адетокумбо и Дорта возглавили рейтинг
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров

Последние новости

Европа12:37
Месси продлит контракт с ПСЖ еще на год
Бокс12:30
Ломаченко - Хэйни: онлайн-трансляция пресс-конференции
Формула 112:04
FIA запретила механикам залезать на пит-уолл
Бокс11:58
"Для него все будет еще хуже": Хэйни оставил предупреждение для Ломаченко
НБА11:38
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: красочные постер-данки Адетокумбо и Дорта возглавили рейтинг
Европа11:30
Энрике признался, что хотел бы поработать в АПЛ
Бокс11:18
Джошуа сделал прогноз на свой бой с Франклином
Бокс11:00
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
Европа10:45
Баварии интересен датский вундеркинд
Бокс10:30
Опыт в Украинских атаманах, переезд в США и цель о титуле чемпиона мира: интервью с "Украинским питбулем"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK