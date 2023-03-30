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"Я вызывал его, когда он казался непобедимым": Хэйни - о бое с Ломаченко

Американец мечтал оказаться в одном ринге с украинцем.
Сегодня, 09:29
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни поделился мнением по поводу поединка с Василием Ломаченко.

По словам американского спортсмена, он всегда хотел выйти в ринг с украинским боксером.

"Это бой, которого я всегда хотел с 19-20 лет. Я вызывал Лому, когда он казался непобедимым, когда его называли матрицей, первым номером рейтинга pound-for-pound и так далее. Я бросал ему вызов, но он пошел путем франчайзингового чемпионства. Тем не менее люди говорили, что я просто блефовал, что в действительности я не хотел с ним драться".

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"Все это показывает, как сильно я на самом деле хотел подраться с ним, поскольку на данном этапе карьеры я не обязан биться с Ломаченко, но выбрал его в соперники. Это демонстрирует, что я не просто вызываю бойцов, но и дерусь с ними", - приводит слова Хэйни Bad Left Hook.

Ранее сообщалось, что боксеры официально договорились о дате и месте проведения боя.


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