"Однозначно кажется маленьким": Хэйни дал оценку Ломаченко

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни поделился мнением о своем ближайшем сопернике Василии Ломаченко.

По словам американского боксера, его оппонент кажется маленьким, но габариты не будут играть решающую роль в будущем поединке.

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"Он однозначно кажется маленьким, но размер не имеет значения. Навыки оплачивают счета, и именно они действительно важны в ринге. Ломаченко дрался с бойцами больше меня - с Накатани и еще кем-то. Мои габариты не имеют значения. Мы оба деремся в легком весе. Важно только это.

Я считаю, что мой IQ выше. Я не стремлюсь соперничать с ним в плане IQ. Я пришел из другой школы. Я уважаю его школу, любительский опыт и так далее. Я пришел из школы Флойда Мейвезера и школы моего отца, я работал со многими разными тренерами. Верджил Хантер, Эдди Мустафа, Рой Джонс, Флойд Мейвезер-старший - было очень много разных хороших тренеров. Я пришел из другой школы, чтобы показать свой IQ", - цитирует Хэйни Boxing News 24.

Напомним, что бой Хэйни - Ломаченко был официально анонсирован и должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.