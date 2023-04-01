iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Однозначно кажется маленьким": Хэйни дал оценку Ломаченко

Абсолютный чемпион высказался о своем будущем сопернике.
Вчера, 22:58
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни поделился мнением о своем ближайшем сопернике Василии Ломаченко.

По словам американского боксера, его оппонент кажется маленьким, но габариты не будут играть решающую роль в будущем поединке.

Читай также: Хэйни и Ломаченко устроили первую битву взглядов

"Он однозначно кажется маленьким, но размер не имеет значения. Навыки оплачивают счета, и именно они действительно важны в ринге. Ломаченко дрался с бойцами больше меня - с Накатани и еще кем-то. Мои габариты не имеют значения. Мы оба деремся в легком весе. Важно только это.

Я считаю, что мой IQ выше. Я не стремлюсь соперничать с ним в плане IQ. Я пришел из другой школы. Я уважаю его школу, любительский опыт и так далее. Я пришел из школы Флойда Мейвезера и школы моего отца, я работал со многими разными тренерами. Верджил Хантер, Эдди Мустафа, Рой Джонс, Флойд Мейвезер-старший - было очень много разных хороших тренеров. Я пришел из другой школы, чтобы показать свой IQ", - цитирует Хэйни Boxing News 24.

Напомним, что бой Хэйни - Ломаченко был официально анонсирован и должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

Статьи по теме

"Последний шанс": Ломаченко оценил свои перспективы в бою с Хэйни "Последний шанс": Ломаченко оценил свои перспективы в бою с Хэйни
"Не можешь думать о работе, спорте": Ломаченко вспомнил о войне в Украине "Не можешь думать о работе, спорте": Ломаченко вспомнил о войне в Украине
Еще одна звезда на Эмирейтс: Популярная певица пришла поболеть за Арсенал Еще одна звезда на Эмирейтс: Популярная певица пришла поболеть за Арсенал
Барселона в эконом-режиме разгромила Эльче Барселона в эконом-режиме разгромила Эльче
Помочь журналистам

Видео

Испания любит Цыганкова: Ла Лига в Twitter поделилась видео опасного удара украинца
Испания любит Цыганкова: Ла Лига в Twitter поделилась видео опасного удара украинца

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:22
Еще одна звезда на Эмирейтс: Популярная певица пришла поболеть за Арсенал
Вчера, 23:53
Европа23:53
Барселона в эконом-режиме разгромила Эльче
Европа23:37
Ювентус приблизился к зоне еврокубков благодаря победе над Вероной
Европа23:14
Поттер - о поражении Астон Вилле: Я должен взять вину на себя
Бокс22:58
"Однозначно кажется маленьким": Хэйни дал оценку Ломаченко
Европа22:37
Ротань: Александрия хорошо справилась с борьбой в игре против Ворсклы
Другие22:36
WrestleMania 39: где смотреть главное шоу года от WWE
Другие22:35
WrestleMania 39: расписание и результаты
Бокс22:29
"Работал на фабрике по 12 часов в день": Соперник Джошуа рассказал о своем прошлом
Европа21:57
Мудрик - худший футболист в матче против Астон Вилы по версии Sofascore
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK