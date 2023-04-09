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Шакур Стивенсон - Шуичиро Йошино: лучшие моменты боя - видео

Американский боксер одержал победу техническим нокаутом. Лучшие моменты боя Шакур Стивенсон - Шуичиро Йошино
Сегодня, 09:50
Стивенсон одолел Йошино / Getty Images
Стивенсон одолел Йошино / Getty Images

Бывший чемпион в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон в своем дебютном бою в легком весе одержал победу техническим нокаутом над японцем Шуичиро Йошино.

Поединок стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank, который состоялся в ночь на воскресенье, 9 апреля, в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. На кону стоял статус обязательного претендента на титул WBC в легком дивизионе.

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Стивенсон одержал убедительную победу, сумев дважды отправить своего соперника в нокдаун во втором и четвертом раундах. К середине боя противостояние стало практически односторонним, из-за чего рефери принял решение остановить поединок в шестой трехминутке.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Стивенсон - Йошино:

Таким образом, Стивенсон стал претендентом на титул WBC и может встретиться с победителем боя между Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

Источник: MEGOGO

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