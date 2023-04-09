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Шакур Стивенсон яркой победой дебютировал в легком весе

Экс-чемпион дважды отправлял оппонента в нокдаун и одолел техническим нокаутом.
Сегодня, 07:40
Стивенсон победил Йошино / Getty Images
Стивенсон победил Йошино / Getty Images

В ночь на воскресенье, 9 апреля, в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США состоялся вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, главным событием которого стал бой между бывшим чемпионом в двух весовых категориях американцем Шакуром Стивенсоном и японцем Шуичиро Йошино.

На кону поединка стоял статус обязательного претендента на пояс WBC в легком весе.

Источник: Getty Images

Японский боксер от начала боя попытался взять инициативу в свои руки, но американец за счет работы ног успешно действовал в обороне и на контратаках. Одна из таких принесла успех дебютанту легкой весовой категории, который отправил соперника на настил ринга встречным левым во втором раунде.

После нокдауна Йошино продолжил пытаться оказывать давление, но его активность не была эффективной. Стивенсон же успешно и точно работал одиночными и сериями навстречу, что снова принесло результат. В четвертом раунде японец пропустил серию хуков, снова оказавшись на канвасе.

В дальнейшем Стивенсон начал больше вкладываться в удары, а Йошино больше пропускать, из-за чего бой стал практически односторонним. В шестом раунде рефери принял решение остановить поединок.

Источник: Getty Images

Таким образом, Шакур Стивенсон в своем дебютном бою в легком весе одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон

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