Шакур Стивенсон яркой победой дебютировал в легком весе

В ночь на воскресенье, 9 апреля, в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США состоялся вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, главным событием которого стал бой между бывшим чемпионом в двух весовых категориях американцем Шакуром Стивенсоном и японцем Шуичиро Йошино.

На кону поединка стоял статус обязательного претендента на пояс WBC в легком весе.

Источник: Getty Images

Японский боксер от начала боя попытался взять инициативу в свои руки, но американец за счет работы ног успешно действовал в обороне и на контратаках. Одна из таких принесла успех дебютанту легкой весовой категории, который отправил соперника на настил ринга встречным левым во втором раунде.

Shakur just SAT HIM DOWN 🍿 pic.twitter.com/KkY8QLwlqc — Top Rank Boxing (@trboxing) April 9, 2023

После нокдауна Йошино продолжил пытаться оказывать давление, но его активность не была эффективной. Стивенсон же успешно и точно работал одиночными и сериями навстречу, что снова принесло результат. В четвертом раунде японец пропустил серию хуков, снова оказавшись на канвасе.

There are LEVELS to this.



And @ShakurStevenson is showing it tonight 🌟 pic.twitter.com/XsQBkpNHWe — Top Rank Boxing (@trboxing) April 9, 2023

В дальнейшем Стивенсон начал больше вкладываться в удары, а Йошино больше пропускать, из-за чего бой стал практически односторонним. В шестом раунде рефери принял решение остановить поединок.

Источник: Getty Images

Таким образом, Шакур Стивенсон в своем дебютном бою в легком весе одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде.