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Хэйни назвал причину того, почему согласился на бой с Ломаченко

Американец хочет проверить свои силы на фоне спортсмена с украинским паспортом.
Сегодня, 10:46
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни высказался о поединке против Василя Ломаченко.

По словам звездного американца, для него бой со спортсменом с украинским паспортом является самым тяжелым на данном этапе карьеры. 

"Я бы не сказал, что это самый большой бой, который я мог провести в 135 фунтах, но определенно самый тяжелый. Парень является признанным и опытным бойцом".

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"Конечно, есть более крупные бои. Я мог бы сидеть, сложа руки и ждать их, но я забочусь о своем наследии. У Ломы есть репутация. Когда-то он был лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории", - цитирует Хэйни Boxing Scene.

Напомним, бой Хэйни и Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.


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