"Девин должен держать его в страхе": Рой Джонс - о бое Ломаченко - Хэйни

Легендарный боксер Рой Джонс-младший высказался о поединке абсолютного чемпиона мира в легком весе американец Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам знаменитого спортсмена, у каждого из боксеров есть шанс на победу, но только при определенной тактике.

"Девин должен пойти и навязать свою игру. Он должен сделать то же самое, что и Теофимо Лопес, когда дрался с Ломаченко. Пользоваться своим преимуществом в весе, ведь Василий, не легковес. Он боец второго полулегкого веса. Все кто разбираются в боксе, знают это. Девин должен выйти и использовать свои габариты. Ударить Лому в первых раундах, чтобы получить уважение и держать его в страхе, как это сделал Лопес".

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Рой Джонс отметил страх и важность смелости для спортсмена с украинским паспортом.

"Ломаченко должен действовать противоположно тому, как он все делал в бою с Лопесом. Он должен забыть, что его могут поймать и начать работать пораньше. Если он хочет иметь шанс на победу, то не может стоять и чего-то ждать. Только в таком случае у него есть шанс.

С другой стороны, ранний старт подвергает вас опасности быть пойманным, потому что деретесь с более крупным парнем. У Ломаченко нет выбора, он должен это сделать", - цитирует Джонса Boxing News 24.

Напомним, бой Хэйни и Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее ISPORT.ua пообщался с бывшим соперником спортсмена из Украины Ричардом Комми, который сделал прогноз на бой.