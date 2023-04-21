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Хэйни: Ломаченко готовится к грязному, сумбурному поединку

Американец знает, какую тактику предложит ему бывший чемпион.
Сегодня, 10:50
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни поделился мнением о поединке с Василием Ломаченко.

По словам американца, спортсмен с украинским паспортом очень опытен, так что будет сложный бой.

"Сейчас я сосредоточен на Ломе, на победе в этом бою, а дальше мы будем отталкиваться от этого".

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"В его стиле самое сложное опыт и контроль ринга. Я знаю, что он готовится к грязному, сумбурному поединку. Он хочет сблизиться и сделать бой в клинче настолько грязным, насколько это возможно. Я слышал, что он к этому готовится. Мы готовимся ко всему, что он предложит, но мы знаем, какого боя он хочет", - сказал Хэйни в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.


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